Жительница Азова потеряла все сбережения после звонка «службой безопасности банка»

Сотрудники правоохранительных органов напоминают клиентам банков о том, что нельзя сообщать свои персональные данные о картах и счетах, банки никогда не запрашивают информацию таким образом. Не стоит совершать никаких операций по инструкциям звонящего. Все операции для защиты карты сотрудник банка делает сам. Более того, звонки от «службы безопасности» банка лучше сразу завершать, поскольку в случае проявления подозрительной активности карта просто блокируется, а разблокировать ее владелец может только лично в офисе банка.