Жительница Азова потеряла все сбережения после звонка «службой безопасности банка»

Женщина рассказала о том, что ей позвонил неизвестный человек и представился представителем службы безопасности банка. Звонивший рассказал потерпевшей о вредоносном вирусе, поразившем программу онлайн-банка на ее телефоне. Чтобы предотвратить несанкционированное списание денежных средств из-за данного вируса и защитить их, мужчина попросил установить на мобильное устройство программу удаленного доступа. «Злоумышленник убедил потерпевшую предоставить ему возможность удалить вирус из программы. Когда заявительница совершила ряд предложенных злоумышленником действий, с ее банковского счета были списаны все денежные средства — более 350 тысяч рублей», — рассказали в МВД региона.
Сейчас полицейские ищут причастных к этому преступлению, возбуждено уголовное дело.
Сотрудники правоохранительных органов напоминают клиентам банков о том, что нельзя сообщать свои персональные данные о картах и счетах, банки никогда не запрашивают информацию таким образом. Не стоит совершать никаких операций по инструкциям звонящего. Все операции для защиты карты сотрудник банка делает сам. Более того, звонки от «службы безопасности» банка лучше сразу завершать, поскольку в случае проявления подозрительной активности карта просто блокируется, а разблокировать ее владелец может только лично в офисе банка.