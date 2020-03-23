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Эксперт: с переходом на удаленку количество инфоутечек вырастет вдвое

23 марта 2020, 14:27
Фото: pxhere.com
В России в четыре раза возросло число фишинговых рассылок и прогнозируется двукратное увеличение утечек данных у дистанционно работающих сотрудников.

Газета «Известия» пишет, что со слов специалистов, основная опасность кражи — от самих работников, поскольку в домашних условиях нет визуального контроля со стороны коллег и камер видеонаблюдения. Со слов руководителя компании «Интернет-розыск« Игоря Бедерова, на протяжение всего 2019 года фиксировались недостатки в построении информационной безопасности крупнейших компаний страны. Они становились причинами катастрофических утечек пользовательских данных и другой защищаемой информации.

Отмечается, что в настоящее время всем сотрудникам рекомендуется работать из дома.

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