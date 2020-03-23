Крупнейшую на Юге банду по производству контрафактных сигарет раскрыло ростовское ФСБ

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов изымают сырье, оборудование и готовую продукцию. Членам группировки грозит ответственность по статьям 171, 180, 194, 199, 200 и 210 УК РФ — «Незаконное предпринимательство», «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица», «Контрабанда наличных денежных средств», «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».