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Крупнейшую на Юге банду по производству контрафактных сигарет раскрыло ростовское ФСБ

23 марта 2020, 11:27
Фото: yutu.customs.ru
Сотрудники Южной оперативной таможни и управления ФСБ России по Ростовской области ликвидировали крупнейшую на юге России преступную межрегиональную группу, производившую контрафактные сигареты, сообщило Южное таможенное управление.

«По предварительной оценке, оборот незаконного производства составлял 0,5 миллиарда рублей в месяц», — сказано в сообщении.

Подпольные цеха обнаружили на территории разных южных регионов, в том числе в Краснодаре. На нелегальном производстве изготавливали сигареты торговых марок Marlboro, Winston, L& M, Fast, Dontabak, Космос, а также пачки и упаковки к ним.

Основную часть рабочих подпольных цехов составляли граждане Китая, а сами помещения выдавали за склады. Сырье для сигарет также незаконно ввозили из Китая.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов изымают сырье, оборудование и готовую продукцию. Членам группировки грозит ответственность по статьям 171, 180, 194, 199, 200 и 210 УК РФ — «Незаконное предпринимательство», «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица», «Контрабанда наличных денежных средств», «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

Ранее в Ростове задержали банду, незаконно обналичившую более 32 миллионов рублей.

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#Новости#Происшествия
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