Крупнейшую на Юге банду по производству контрафактных сигарет раскрыло ростовское ФСБ

«По предварительной оценке, оборот незаконного производства составлял 0,5 миллиарда рублей в месяц», — сказано в сообщении.
Подпольные цеха обнаружили на территории разных южных регионов, в том числе в Краснодаре. На нелегальном производстве изготавливали сигареты торговых марок Marlboro, Winston, L& M, Fast, Dontabak, Космос, а также пачки и упаковки к ним.
Основную часть рабочих подпольных цехов составляли граждане Китая, а сами помещения выдавали за склады. Сырье для сигарет также незаконно ввозили из Китая.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов изымают сырье, оборудование и готовую продукцию. Членам группировки грозит ответственность по статьям 171, 180, 194, 199, 200 и 210 УК РФ — «Незаконное предпринимательство», «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица», «Контрабанда наличных денежных средств», «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».