Многоквартирные дома начали дезинфицировать в Ростовской области

«Управляющим компаниям поручили применять профилактические меры, которые позволят предупредить распространение коронавирусной инфекции COVID-19», — сказано в сообщении.
Согласно распоряжению, сотрудники УК и ТСЖ ежедневно обрабатывают входы, холлы, лифты и перила препаратами с содержанием хлора. Контролировать профилактические мероприятия поручили администрациям муниципалитетов.
Ранее стало известно, что глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко пригрозил закрыть все торговые центры в случае невыполнения требований дезинфекции.