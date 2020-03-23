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Многоквартирные дома начали дезинфицировать в Ростовской области

23 марта 2020, 19:45
Фото: donland.ru
Дезинфекцию мест общего пользования в многоквартирных домах начали проводить в Ростовской области, сообщило региональное правительство.

«Управляющим компаниям поручили применять профилактические меры, которые позволят предупредить распространение коронавирусной инфекции COVID-19», — сказано в сообщении.

Согласно распоряжению, сотрудники УК и ТСЖ ежедневно обрабатывают входы, холлы, лифты и перила препаратами с содержанием хлора. Контролировать профилактические мероприятия поручили администрациям муниципалитетов.

Ранее стало известно, что глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко пригрозил закрыть все торговые центры в случае невыполнения требований дезинфекции.

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