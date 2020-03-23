Мороз и мокрый снег ожидаются в Ростовской области в ближайшие дни

Во вторник утром в южной столице возможен снег с дождем и мороз до –3 °С. Днем немного потеплеет (до +3 °С в южным районах), но в северных районах температура будет минусовой –2 °С. Ветер усилится до 8 метров в секунду. Ночью также возможны небольшие заморозки. В среду в регионе резко потеплеет. Днем столбики термометров покажут до +12 °С, а ночью ожидается до +5 °С. Осадков 25 марта не ожидается.