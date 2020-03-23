Мороз и мокрый снег ожидаются в Ростовской области в ближайшие дни

Так, в понедельник, 23 марта, в регионе будет пасмурная погода, температура воздуха составит в северных районах +2 °С, в Ростове — +6 °С в Ростове. Ночью возможны заморозки до -1 °С в Ростове и до –5 °С по северу области.
Во вторник утром в южной столице возможен снег с дождем и мороз до –3 °С. Днем немного потеплеет (до +3 °С в южным районах), но в северных районах температура будет минусовой –2 °С. Ветер усилится до 8 метров в секунду. Ночью также возможны небольшие заморозки. В среду в регионе резко потеплеет. Днем столбики термометров покажут до +12 °С, а ночью ожидается до +5 °С. Осадков 25 марта не ожидается.
В четверг и пятницу в области будет облачно с прояснениями, потеплеет до +17 °С. Ветер стихнет до 5 метров в секунду, ночью ожидается до +10 °С. В выходные станет совсем тепло, днем температура будет достигать +20 °С, будет солнечно и без осадков.
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Ростовской области ожидается сильный ветер до 18 метров в секунду.