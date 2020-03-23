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Опустевшие улицы Ростова обсуждают горожане в соцсети

23 марта 2020, 18:04
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В Ростове-на-Дону в последние дни стало заметно безлюднее, фотографии пустынных улиц выложили очевидцы в соцсети.

«Город опустел», — говорится в комментарии к серии фотографий Ростова, на которых практически нет людей.

Мнение пользователей разделилось, одни посчитали, что причиной стало похолодание. «Холодрыга, че там лазить», — написал один из комментаторов. «Потому что сегодня холодно, после теплых деньков не хочется нос морозить», — поддержал другой ростовчанин.

Другие предположили, что виновна пандемия коронавируса. «Вчера на Пушкинской заметно меньше людей гуляло. Скорее всего не от погоды зависит, а от эпидемии вируса», — предположила одна из горожанок.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев опроверг появившуюся информацию о заболевании местной жительницы коронавирусом.

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