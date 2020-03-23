Опустевшие улицы Ростова обсуждают горожане в соцсети

«Город опустел», — говорится в комментарии к серии фотографий Ростова, на которых практически нет людей.
Мнение пользователей разделилось, одни посчитали, что причиной стало похолодание. «Холодрыга, че там лазить», — написал один из комментаторов. «Потому что сегодня холодно, после теплых деньков не хочется нос морозить», — поддержал другой ростовчанин.
Другие предположили, что виновна пандемия коронавируса. «Вчера на Пушкинской заметно меньше людей гуляло. Скорее всего не от погоды зависит, а от эпидемии вируса», — предположила одна из горожанок.
Ранее глава Ростовской области Василий Голубев опроверг появившуюся информацию о заболевании местной жительницы коронавирусом.