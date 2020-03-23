«Почта России» снизила стоимость курьерской доставки

«Почта» наращивает и объем услуг доставки, при этом все курьеры на предстоящей неделе пройдут инструктаж по бесконтактной передаче посылок и доставке «до двери», сообщает ТАСС. Клиентам предложено чаще прибегать к услугам доставки курьерами и почтальонами для обычных посылок: с 24 марта в мобильном приложении «Почты России» или на сайте компании жители городов-миллионников и 500-тысячников смогут оформить доставку на дом мелких пакетов и всех видов посылок весом до 2,5 кг, кроме отправлений с наложенным платежом. А с 8 апреля можно будет заказать из отделений все посылки до 31 кг. Стоимость курьерской доставки из отделения до дома клиента при этом снижена со 199 до 100 рублей», — говорится в сообщении.