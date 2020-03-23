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Прохождение судов обеспечат в Ростовской области в условиях маловодности 2020 года

23 марта 2020, 08:42
Фото: pixabay.com
В Ростовской области в условиях маловодности, ожидаемой в 2020 году, примут комплекс мер по гарантированному обеспечению судоходства, сообщило региональное правительство.

Для обеспечения судоходства планируют поддерживать проектные уровни бьефов гидроузлов, сузить судовой ход на девяти лимитирующих перекатах и провести дноуглубительные работы.

В ходе дноуглубительных работ планируют извлечь 1,3 тысячи кубометров грунта на ряде лимитирующих участках, а также 139 тысяч кубометров грунта уберут со дна Азово-Донского морского канала.

Отмечается, что в области организуют слаженность действий всех задействованных служб, чтобы исключить заход и простой флота на участках водного пути.

Напомним, острова посреди Дона могут появиться возле Ростова через пять лет из-за маловодности.

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