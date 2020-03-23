Прохождение судов обеспечат в Ростовской области в условиях маловодности 2020 года

Для обеспечения судоходства планируют поддерживать проектные уровни бьефов гидроузлов, сузить судовой ход на девяти лимитирующих перекатах и провести дноуглубительные работы.
В ходе дноуглубительных работ планируют извлечь 1,3 тысячи кубометров грунта на ряде лимитирующих участках, а также 139 тысяч кубометров грунта уберут со дна Азово-Донского морского канала.
Отмечается, что в области организуют слаженность действий всех задействованных служб, чтобы исключить заход и простой флота на участках водного пути.