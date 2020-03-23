Сим-карты с возможностью самостоятельной активации начал удаленно продавать «МегаФон»

Теперь купить и активировать сим-карту можно, не выходя из дома, что актуально в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.Кроме онлайн-магазина и Tmall сим-карты МегаФона с саморегистрацией можно купить также онлайн в «Связном», 1CLICK, ЮЛ@ЙН, ОНЛАЙН.РУ и Cenam.net. При покупке действует бесплатная доставка не более одного рабочего дня.
«Это позволит минимизировать контакты и не посещать магазины тем, кто в текущей ситуации вынужден оставаться дома», — говорится в сообщении оператора.
Активацию сим-карты можно пройти в приложении «МегаФона», на сайте госуслуг или при помощи биометрии. Активация на сайте госуслуг занимает не более трех минут, оператор единственный в стране предлагает такой способ подключения. При биометрии необходимо сфотографироваться с паспортом в руках и внести данные в приложение.
Баланс сим-карты составляет 300 рублей, тариф можно выбрать при активации. Услуга пока доступна абонентам в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске, но количество регионов будут увеличивать.
«Чтобы купить сим-карту, теперь не обязательно посещать салон связи или заключать контракт, общаясь с курьером. Мы расширили количество интернет-магазинов, в которых можно купить сим-карту с саморегистрацией. Это особенно актуально сейчас, когда многие вынуждены остаться дома, но при этом каждому важно находиться на связи со своими близкими. Можно приобрести онлайн и смартфон, и сим-карту к нему, выбрать удобный тариф в приложении и сразу начать пользоваться услугами оператора», — прокомментировал коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
«МегаФон» единственный из российских операторов, кто начал продажи на Tmall (ресурсе AliExpress Россия). Оператор запустил проект в ноябре 2019 года, изначально в ассортименте был ряд моделей Apple iPhone, сейчас появились новые бренды и категории.