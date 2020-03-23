rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Станицу Вешенскую в Ростовской области завалило снегом

23 марта 2020, 07:21
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростовской области в ночь на понедельник, 23 марта, выпал снег, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

За ночь снег выпал в станице Вешенской. Пользователи соцсети по разному отреагировали на неожиданное для конца марта природное явление.

Некоторые подписчики паблика посетовали, что только сменили резину на автомобилях. Другие стали переживать за будущий урожай. «Жердела зацвела, косточковые погибнут. Опять привозное — дорогое — покупать будем», — оставил комментарий один из подписчиков паблика. «А такое бывало, хоть и не каждый год, но все же», — вспомнил другой комментатор. «Почему бы и нет, все же ныли „Снега хотим“. Вот кому-то повезло», — пошутил другой подписчик.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Ростовской области ожидается сильный ветер до 18 метров в секунду.

Материалы по теме
Мокрый снег возможен в Ростовской области на выходныхДождь со снегом ожидаются в Ростовской области в воскресенье
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58