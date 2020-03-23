Станицу Вешенскую в Ростовской области завалило снегом

За ночь снег выпал в станице Вешенской. Пользователи соцсети по разному отреагировали на неожиданное для конца марта природное явление.
Некоторые подписчики паблика посетовали, что только сменили резину на автомобилях. Другие стали переживать за будущий урожай. «Жердела зацвела, косточковые погибнут. Опять привозное — дорогое — покупать будем», — оставил комментарий один из подписчиков паблика. «А такое бывало, хоть и не каждый год, но все же», — вспомнил другой комментатор. «Почему бы и нет, все же ныли „Снега хотим“. Вот кому-то повезло», — пошутил другой подписчик.
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Ростовской области ожидается сильный ветер до 18 метров в секунду.