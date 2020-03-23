Станицу Вешенскую в Ростовской области завалило снегом

Некоторые подписчики паблика посетовали, что только сменили резину на автомобилях. Другие стали переживать за будущий урожай. «Жердела зацвела, косточковые погибнут. Опять привозное — дорогое — покупать будем», — оставил комментарий один из подписчиков паблика. «А такое бывало, хоть и не каждый год, но все же», — вспомнил другой комментатор. «Почему бы и нет, все же ныли „Снега хотим“. Вот кому-то повезло», — пошутил другой подписчик.