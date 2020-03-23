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В Ростове ищут насильника в потертых джинсах и с перстнем

23 марта 2020, 13:25
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону полицейские разыскивают мужчину, который совершил изнасилование местной жительницы, сообщили в региональном УМВД.

Происшествие случилось в ночь на понедельник на улице Тружеников. Неизвестный напал на ростовчанку, изнасиловал ее и убежал. На вид нападавшему от 30 до 40 лет, его рост составляет 1,7 метра. У него спортивное телосложение.

На подозреваемом были надеты спортивная куртка, слегка потертые джинсы и ботинки. На пальце правой руки он носит перстень «печатка» с темными вставками. Всех, у кого есть информация о мужчине, попросили звонить по телефону 02.

Ранее житель Таганрога изнасиловал ребенка в школьном туалете. Кроме того, в Ростове ищут изнасиловавшего пассажирку водителя «Яндекс.Такси».

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#Новости#Происшествия
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