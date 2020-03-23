В Ростове ищут насильника в потертых джинсах и с перстнем

Происшествие случилось в ночь на понедельник на улице Тружеников. Неизвестный напал на ростовчанку, изнасиловал ее и убежал. На вид нападавшему от 30 до 40 лет, его рост составляет 1,7 метра. У него спортивное телосложение.
На подозреваемом были надеты спортивная куртка, слегка потертые джинсы и ботинки. На пальце правой руки он носит перстень «печатка» с темными вставками. Всех, у кого есть информация о мужчине, попросили звонить по телефону 02.
Ранее житель Таганрога изнасиловал ребенка в школьном туалете. Кроме того, в Ростове ищут изнасиловавшего пассажирку водителя «Яндекс.Такси».