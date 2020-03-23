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В Шахтах стартовала реализация второй стадии проекта «Ростелекома» «умный город»

23 марта 2020, 13:08
Фото: «Ростелеком»
Новый договор по организации умной цифровой среды в городе Шахты подписали директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов и глава города Андрей Ковалев.

По условиям соглашения, компания займется установкой в школах города Шахты платформы для экономии энергоресурсов «Цифровой двойник». Кроме того, «Ростелеком» переведет систему оплаты и организации питания учеников в цифровой режим, а также установит в городе первые «умные домофоны».

Отмечается, что платформа «Цифровой двойник» предусматривает установку датчиков на приборах учета, которые будут считывать данные о потреблении энергоресурсов за длительный период времени. Собранная информация позволит коммунальщикам прогнозировать потребление и, как следствие, экономить до 50% бюджетных средств.

Также в скором времени компания установит во дворах города «умные домофоны», которые оснащены кнопкой SOS.

Касательно цифрового решения «Школьное питание» в компании пояснили, что благодаря ему родители смогут выбирать и контролировать питание ребят, а также их посещение столовой. Кроме того, сотрудники школы смогут накрывать столы прямо к приходу детей.

В «Ростелекоме» отметили, что параллельно вышеуказанной работе, компания продолжит развитие системы автоматического управления городским хозяйством «Учет выполнения работ». Андрей Ковалев заявил, что система уже показала свою эффективность в контроле над постановкой и выполнением задач городскими службами. Кроме того, по его словам, нововведение позволило сократить время реагирования на запросы жителей.

Напомним, первый договор о сотрудничестве между «Ростелекомом» и администрацией г. Шахты подписан на установку энергосберегающего «умного освещения». Такая система позволяет региону экономить до 65% энергоресурсов.

#Новости#Пресс-релизы#Общество
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