В Шахтах стартовала реализация второй стадии проекта «Ростелекома» «умный город»

По условиям соглашения, компания займется установкой в школах города Шахты платформы для экономии энергоресурсов «Цифровой двойник». Кроме того, «Ростелеком» переведет систему оплаты и организации питания учеников в цифровой режим, а также установит в городе первые «умные домофоны».
Отмечается, что платформа «Цифровой двойник» предусматривает установку датчиков на приборах учета, которые будут считывать данные о потреблении энергоресурсов за длительный период времени. Собранная информация позволит коммунальщикам прогнозировать потребление и, как следствие, экономить до 50% бюджетных средств.
Также в скором времени компания установит во дворах города «умные домофоны», которые оснащены кнопкой SOS.
Касательно цифрового решения «Школьное питание» в компании пояснили, что благодаря ему родители смогут выбирать и контролировать питание ребят, а также их посещение столовой. Кроме того, сотрудники школы смогут накрывать столы прямо к приходу детей.
В «Ростелекоме» отметили, что параллельно вышеуказанной работе, компания продолжит развитие системы автоматического управления городским хозяйством «Учет выполнения работ». Андрей Ковалев заявил, что система уже показала свою эффективность в контроле над постановкой и выполнением задач городскими службами. Кроме того, по его словам, нововведение позволило сократить время реагирования на запросы жителей.
Напомним, первый договор о сотрудничестве между «Ростелекомом» и администрацией г. Шахты подписан на установку энергосберегающего «умного освещения». Такая система позволяет региону экономить до 65% энергоресурсов.