В Шахтах стартовала реализация второй стадии проекта «Ростелекома» «умный город»

В «Ростелекоме» отметили, что параллельно вышеуказанной работе, компания продолжит развитие системы автоматического управления городским хозяйством «Учет выполнения работ». Андрей Ковалев заявил, что система уже показала свою эффективность в контроле над постановкой и выполнением задач городскими службами. Кроме того, по его словам, нововведение позволило сократить время реагирования на запросы жителей.