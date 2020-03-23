Ветеран ВОВ в Ростовской области пять лет не мог добиться положенной пенсии

В прокуратуру обратился ветеран Великой Отечественной войны, который является инвалидом. Он заявил, что ему пять лет отказывают в пересчете пенсии по старости. «Мужчине не засчитывали стаж работы во время войны и наличие медали за доблестный труд. Кроме того, Пенсионный фонд проигнорировал, что пенсионер трудился в колхозе „Большевик“ Цимлянского района», — сказано в сообщении.