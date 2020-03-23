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Ветеран ВОВ в Ростовской области пять лет не мог добиться положенной пенсии

23 марта 2020, 14:07
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области Пенсионный фонд пять лет отказывался платить ветерану Великой Отечественной войны положенную пенсию, сообщили в региональной прокуратуре.

В прокуратуру обратился ветеран Великой Отечественной войны, который является инвалидом. Он заявил, что ему пять лет отказывают в пересчете пенсии по старости. «Мужчине не засчитывали стаж работы во время войны и наличие медали за доблестный труд. Кроме того, Пенсионный фонд проигнорировал, что пенсионер трудился в колхозе „Большевик“ Цимлянского района», — сказано в сообщении.

Отмечается, что после вмешательства прокуратуры заявителю был сделан перерасчет. Ему выплатили все, что задолжали за эти пять лет.

Кроме того, в суд был передан иск к Пенсионному фонду с требованием устранить нарушения.

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