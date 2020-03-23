Волгодонская и Промежуточная останутся без света в Ростове

В понедельник до 17.00 мск обесточили улицы Еременко и Малиновского. Во вторник без света останутся улицы Волгодонская, 1/177, Гризодубовой, 8 и Промежуточная, 27-31, 29А, 30-32.
В среду обесточат дома по улицам Андрея Сладкова, 1-25, 54-80, 3-я Баррикадная, 35-85, 36-52, 82-96, Калинина, 43-59. Отключения позволят исключить аварийные ситуации.
Ранее появилась информация, что в течение этой недели будут отключать электроснабжение на других улицах города. Это связано с работами на оборудовании.
До этого в Ростове восстановили электричество после аварии, которая произошла из-за сгоревшего трансформатора.