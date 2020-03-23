Юридически значимая переписка перешла в онлайн

Как и многие другие услуги Почты России, в электронный вид перешел один из самых важных, традиционно бумажных почтовых сервисов — пересылка заказных писем. Такая корреспонденция выполняет две важнейшие функции, сообщает finance.rambler.ru. Во-первых — это способ общения государства с гражданином — повестки, постановления, письма от госорганов, штрафы. Во-вторых — это юридически значимая переписка, необходимая для официального общения, например, с бизнес-партнерами. Часто важность этой услуги сходила на нет из-за неудобства ее использования: как получение, так и отправка такого письма всегда были связаны с походом на почту. Сегодня обращение юридически значимой корреспонденции полностью переведено в цифру, то есть для ее получения или отправки не нужно тратить время на доставку важного конверта в почтовое отделение.
Подключиться к услуге можно на сайте. Достаточно сделать это один раз, чтобы после этого читать важную корреспонденцию на экране смартфона или компьютера. Каждое заказное письмо, попадающее в личный кабинет получателя, сопровождается смс или email-оповещением, так что где-бы вы ни были, вы его не пропустите. Привязка к месту жительства также не имеет значения. А штрафы ГИБДД можно оплачивать прямо здесь же — с 50-процентной скидкой в первые две недели. Отказаться от услуги электронных заказных писем можно в любой момент — тогда письма снова будут приходить в бумажном виде.
Если вам нужно отправить важный документ по работе, сервис электронных заказных писем упростит вашу задачу даже если к нему не подключен адресат письма. Все, что требуется от вас — загрузить файл с письмом в электронную почтовую систему, заполнить данные получателя и оплатить услугу — ее цена ниже бумажной отправки. Если адресат подключен к сервису ЭЗП — письмо отправится к нему в личный кабинет, а на телефон или электронную почту придет оповещение. Как только получатель прочитает письмо, вы также получите оповещение, которое, кстати, сохраняет юридическую значимость, как и содержание самого письма. В противном случае оно будет автоматически распечатано, упаковано в конверт и отправлено на физический адрес получателя — процедура отправки остается неизменной. Все происходит без участия сотрудников почты, а значит никто не сможет получить доступ к вашей переписке. Огромный плюс этой системы, помимо, по сути моментальной доставки письма, состоит в том, что для ее использования не нужно ни с кем договариваться — электронное заказное письмо, в отличие от обычного e-mail, по умолчанию обладает юридической силой. Кроме того, полученный таким образом документ никуда не денется, а значит при необходимости на него можно будет сослаться в будущем, например, во время судебных споров.
Еще более актуальным сервис отправки электронных заказных писем «Почты России» делает ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Вспышка заболеваемости началась в декабре в Китае, а в марте Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку пандемией. Согласно последним данным, во всем мире число инфицированных превысило 335 тысяч человек.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 438 случая заражения коронавирусной инфекцией. На этом фоне многие работодатели перевели часть сотрудников на дистанционную работу. Среди прочих это сделала «Почта России».
20 марта там сообщили об утверждении генеральным директором компании Максимом Акимовым приказа о временном переводе на дистанционную работу в связи с эпидемиологической обстановкой части сотрудников — примерно 30% офисных работников региональных управлений и 50% сотрудников аппарата управления. В офисах «Почты России» тем временем были усилены меры санитарной обработки.