Юридически значимая переписка перешла в онлайн

Если вам нужно отправить важный документ по работе, сервис электронных заказных писем упростит вашу задачу даже если к нему не подключен адресат письма. Все, что требуется от вас — загрузить файл с письмом в электронную почтовую систему, заполнить данные получателя и оплатить услугу — ее цена ниже бумажной отправки. Если адресат подключен к сервису ЭЗП — письмо отправится к нему в личный кабинет, а на телефон или электронную почту придет оповещение. Как только получатель прочитает письмо, вы также получите оповещение, которое, кстати, сохраняет юридическую значимость, как и содержание самого письма. В противном случае оно будет автоматически распечатано, упаковано в конверт и отправлено на физический адрес получателя — процедура отправки остается неизменной. Все происходит без участия сотрудников почты, а значит никто не сможет получить доступ к вашей переписке. Огромный плюс этой системы, помимо, по сути моментальной доставки письма, состоит в том, что для ее использования не нужно ни с кем договариваться — электронное заказное письмо, в отличие от обычного e-mail, по умолчанию обладает юридической силой. Кроме того, полученный таким образом документ никуда не денется, а значит при необходимости на него можно будет сослаться в будущем, например, во время судебных споров.