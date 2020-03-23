Закрыть торговые центры пригрозил мэр Ростова

«В крупных гипермаркетах города нужно установить баки с дезинфицирующей жидкостью, которые есть сейчас на вокзалах и в аэропортах. Кроме того, там регулярно должны протираться дверные ручки, перила, тележки, содержаться в чистоте санузлы. В случае невыполнения этих требований необходимо экстренно закрывать ТЦ», — сказал Логвиненко на прошедшем заседании оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавируса в городе.