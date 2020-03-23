rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Закрыть торговые центры пригрозил мэр Ростова

23 марта 2020, 17:17
Фото: pixabay.com
Закрыть все торговые центры в случае невыполнения требований дезинфекции пригрозил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, сообщила пресс-служба мэрии.

Как отметил мэр, ТЦ являются местом большого скопления людей и в них необходимо проводить дезинфекцию из-за угрозы распространения коронавируса.

«В крупных гипермаркетах города нужно установить баки с дезинфицирующей жидкостью, которые есть сейчас на вокзалах и в аэропортах. Кроме того, там регулярно должны протираться дверные ручки, перила, тележки, содержаться в чистоте санузлы. В случае невыполнения этих требований необходимо экстренно закрывать ТЦ», — сказал Логвиненко на прошедшем заседании оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавируса в городе.

Напомним, в Ростовской области на коронавирус проверили тысячу человек.

Материалы по теме
Десятки спортсменов по всему миру заражены коронавирусомКак пережить коронавирус без паникиГубернатор опроверг слухи о заболевании ростовчанки коронавирусом
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58