Более 37 тыс ростовчан могут остаться без газа

Всего с начала года направили свыше 37,2 тысячи уведомлений. Размер долга перед поставщиками газа составил 341 миллион рублей.
«Если должники проигнорируют требование об оплате, то им отключат газоснабжение. Для восстановления услуг необходимо оплатить долги и работы по подключению», — сказано в сообщении.
Ранее появилась информация, что в области с начала года долг местных жителей за потребленный газ превысил 700 миллионов рублей. До этого воду отключили жителю Ростова за задолженность в 181 тысячу рублей.