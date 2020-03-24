Начальника отдела по делам молодежи ищут в Ростове

«Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие предъявляемым квалификационным требованиям к должности муниципальной службы», — сказано в сообщении.
Оценивать претендентов будут на основании представленных документов, а также на основе конкурсных процедур с использованием методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидата.
Подать документы можно до 2 апреля 2020 года, конкурс проведут 17 апреля.