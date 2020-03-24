rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Начальника отдела по делам молодежи ищут в Ростове

24 марта 2020, 17:05
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону проводят конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела по делам молодежи, сообщила горадминистрация.

«Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие предъявляемым квалификационным требованиям к должности муниципальной службы», — сказано в сообщении.

Оценивать претендентов будут на основании представленных документов, а также на основе конкурсных процедур с использованием методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидата.

Подать документы можно до 2 апреля 2020 года, конкурс проведут 17 апреля.

Ранее в Ростове назначили нового главу Первомайского района.

Материалы по теме
Главу Минздрава Ростовской области попросили уйти с должности вслед за министром ЖКХВладимир Путин назначил атамана Всевеликого войска ДонскогоТрех членов избирательной комиссии города назначили в Ростове
#Новости#Общество
Подпишитесь
Власти Ростовской области проигнорировали запрос о второй волне частичной мобилизации
Сегодня, 16:26
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
Водитель автобуса в Ростове устраивал истерики и не пускал людей в салон
Сегодня, 15:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
В Ростове рассказали, где можно сдать кровь раненным в ходе СВО
Сегодня, 14:56