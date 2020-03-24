rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Нового главу Первомайского района назначили в Ростове

24 марта 2020, 08:29
Фото: youtube.com, Телеканал "Донская столица" Новочеркасск.
Новым главой Первомайского района Ростова-на-Дону стал Валентин Кукин, его кандидатуру утвердили на заседании гордумы 24 марта.

Кукину 33 года, он родился в Ростове-на-Дону, получил два высших юридических образования.

С 2015 по 2017 годы работал заместителем начальника, а после начальником управления муниципальной инспекции Новочеркасска. В 2017 году заступил на пост заместителя главы Ворошиловского и Пролетарского районов Ростова, с 2018 года работал первым замглавы Пролетарского района Ростова.

Прежний глава администрации Первомайского района Ростова Артур Григорян уволился по собственному желанию в конце января 2020 года.

Ранее бывший замминистра экологии Ростовской области возглавил Азовский район.

Материалы по теме
В Ростовской области назначили исполняющего обязанности министра ЖКХГлава минздрава Ростовской области ответила на предложение покинуть свой постВладимир Путин назначил атамана Всевеликого войска Донского
#Новости#Политика
Подпишитесь
Власти Ростовской области проигнорировали запрос о второй волне частичной мобилизации
Сегодня, 16:26
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
Водитель автобуса в Ростове устраивал истерики и не пускал людей в салон
Сегодня, 15:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
В Ростове рассказали, где можно сдать кровь раненным в ходе СВО
Сегодня, 14:56