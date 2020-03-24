Нового главу Первомайского района назначили в Ростове

Кукину 33 года, он родился в Ростове-на-Дону, получил два высших юридических образования.
С 2015 по 2017 годы работал заместителем начальника, а после начальником управления муниципальной инспекции Новочеркасска. В 2017 году заступил на пост заместителя главы Ворошиловского и Пролетарского районов Ростова, с 2018 года работал первым замглавы Пролетарского района Ростова.
Прежний глава администрации Первомайского района Ростова Артур Григорян уволился по собственному желанию в конце января 2020 года.