Одноклассники запустили виртуальную маску для празднования дня рождения онлайн

В приложении появилась специальная маска дополненной реальности «С днем рождения!». С помощью нее можно примерить праздничный колпак во время прямого эфира, поделиться хорошим настроением с друзьями и близкими и получить от них поздравления. Так ОК хотят поддержать тех, кто не может отпраздновать свой день рождения в привычном кругу близких людей.