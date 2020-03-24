Председатель «Единой России» назвал главные задачи в период пандемии

«Важно, чтобы люди внесли в эту программу как можно больше своих предложений. Узнавать мнение избирателей будем через опросы, социальные сети. У нас есть и такой действенный инструмент, как «народное бюджетирование», цитирует Дмитрия Медведева kursdela.biz.