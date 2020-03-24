Председатель «Единой России» назвал главные задачи в период пандемии

С главой «Единой России» встретились врио губернатора Еврейской АО Ростислав Гольдштейн, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, губернатор Тверской области Игорь Руденя, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, депутат Госдумы от Чувашской Республики Алена Аршинова, глава Ивановского муниципального района Ивановской области Сергей Низов, председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, член Совета Федерации от Астраханской области Геннадий Орденов.
В разговоре с кандидатами председатель партии обозначил важнейшие задачи, которые пандемия поставила перед ЕР. Также он поблагодарил за нелегкий труд медиков и волонтеров и подчеркнул, что в борьбе с вирусной угрозой им помогут самодисциплина каждого россиянина и гражданская ответственность.
Дмитрий Медведев рассказал присутствовавшим на совещании, что партийцы готовят ряд мер по стимулированию и поддержке врачей и медперсонала. Напомнил он и о волонтерских центрах, создаваемых партией в регионах. Их основная задача – помощь пожилым людям и лицам из группы риска.
В обращении к губернаторам лидер «Единой России» призвал найти возможность для оказания помощи бизнесменам, особенно проявляющим социальную ответственность в сложившихся условиях. Также он заявил, что считает абсолютно оправданным назначение чиновников высшего ранга на ответственные партийные посты. По мнению Медведева, симбиоз возможностей госаппарата с партийными в кризисной ситуации поможет максимально быстро и эффективно оказывать помощь гражданам.
Остановился Медведев и на «народной программе», которую единороссы формируют для выборов в Госдуму. Ее основа – мнение населения, полученное в ходе опросов и голосований по важным вопросам.
«Важно, чтобы люди внесли в эту программу как можно больше своих предложений. Узнавать мнение избирателей будем через опросы, социальные сети. У нас есть и такой действенный инструмент, как «народное бюджетирование», цитирует Дмитрия Медведева kursdela.biz.
Ранее сообщалось, что ЕР значительно сократила расходы на проведение предварительного голосования из-за коронавируса. Освободившиеся средства будут направлены на закупку медикаментов, продуктов и защитных средств. Все это будет направлено в партийные волонтерские центры.
В Ростовской области 23 марта начал работу объединенный волонтерский центр - общественный штаб на базе региональной приемной председателя «Единой России» по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса.
Как рассказала председатель штаба, руководитель региональной приемной председателя партии, депутат Законодательного Собрания Ростовской области Светлана Пискунова, задачей новой структуры является помощь людям с ограниченными возможностями здоровья и пожилым гражданам. Также штаб будет информировать жителей области о профилактике коронавирусной инфекции и организовывать работу собственного колл-центра.
«К нам обратилась ростовчанка - ветеран труда, инвалид II группы, которая хочет узнать о мерах защиты от инфекции и получить антисептические средства. Мобильная группа штаба доставит ей все необходимое, и мы будем в постоянном контакте», - рассказала Светлана Пискунова.
Поддержку волонтёрскому штабу оказывает Законодательное Собрание Ростовской области. «Депутаты донского парламента в эти дни передают людям старшего поколения и многодетным семьям специальные памятки о профилактике инфекции», - добавила председатель штаба.
По данным на 23 марта, случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Ростовской области не зафиксировано.