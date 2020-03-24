Проверки автобусов на качество дезинфекции начались в Ростове

Напомним, что из-за ситуации с коронавирусом между рейсами и после смены проводится дезинфекция в салонах. На конечных остановках появились посты дезинфекции.
Проверку автотранспортных предприятий поручил проводить глава мэрии Алексей Логвиненко. В понедельник она коснулась маршрутов № 90 и 99.
«Состояние автобусов вызывает больше всего нареканий у ростовчан. Специалисты на конечных остановках посмотрели, насколько тщательно дезинфицируют поверхности в автобусах», — сказано в сообщении.
Отмечается, что салон обрабатывали спецсредствами. Подобные проверки будут продолжены.