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Проверки автобусов на качество дезинфекции начались в Ростове

24 марта 2020, 03:32
Фото: https://rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону проверили работы по проведению дезинфекции в городских автобусах, сообщили в городской администрации.

Напомним, что из-за ситуации с коронавирусом между рейсами и после смены проводится дезинфекция в салонах. На конечных остановках появились посты дезинфекции.

Проверку автотранспортных предприятий поручил проводить глава мэрии Алексей Логвиненко. В понедельник она коснулась маршрутов № 90 и 99.

«Состояние автобусов вызывает больше всего нареканий у ростовчан. Специалисты на конечных остановках посмотрели, насколько тщательно дезинфицируют поверхности в автобусах», — сказано в сообщении.

Отмечается, что салон обрабатывали спецсредствами. Подобные проверки будут продолжены.

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#Новости#Коронавирус#Илья Ульянов#Общество
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