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Роспотребнадзор обозначил число находящихся под меднаблюдением из-за COVID-19

24 марта 2020, 15:59
Фото: pxhere.com
Свыше девяносто трех с половиной тысяч человек остаются под наблюдением врачей по факту подозрения на наличие коронавируса SARS-CoV-19.

Газета «Известия» пишет, что инициировано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под по месту жительства. Согласно статистической информации, под меднаблюдением в целом по России за истекший период этого года находилось примерно сто пятьдесят тысяч человек, по состоянию на двадцать третье марта этого года под контролем продолжают оставаться девяносто три тысячи шестьсот семьдесят семь человек.

Отмечается, что в общем по России было проведено сто восемьдесят пять тысяч девятьсот восемнадцать лабораторных исследований на наличие коронавируса.

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