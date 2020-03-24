Роспотребнадзор обозначил число находящихся под меднаблюдением из-за COVID-19

Газета «Известия» пишет, что инициировано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под по месту жительства. Согласно статистической информации, под меднаблюдением в целом по России за истекший период этого года находилось примерно сто пятьдесят тысяч человек, по состоянию на двадцать третье марта этого года под контролем продолжают оставаться девяносто три тысячи шестьсот семьдесят семь человек.