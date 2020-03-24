«Россети» взяли на контроль энергоснабжение соцобъектов

«Новые известия» пишут, что со слов Павла Ливинского «Россети» пытаются минимизировать риски по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 и других респираторных заболеваний по всей российской территории. Первостепенно, это затрагивает штат компании, их членов семьи, а также клиентов.
Отмечается, что внимание акцентируется на энергопитании больниц и поликлиник, центров приема звонков населения, а также объектов, предоставляющих госуслуги и услуги связи. Помимо того, холдинг мониторит организации, оказывающие интернет-услуги. На особом контроле оказались масштабные транспортно-логистические центры и курьерские службы.
Со слов Ливинского, компания должна провести анализ надежности энергосхем, а также проверить объекты электросетевой инфраструктуры. При выявлении неисправностей их оперативно устранят.
Отмечается, что ранее руководство «Россетей» перевело на дистанционную работу примерно шестьдесят процентов офисных сотрудников. На данный момент в онлайн режиме работают семьсот тридцать восемь из тысячи центров обслуживания потребителей.