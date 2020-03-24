«Россети» взяли на контроль энергоснабжение соцобъектов

«Новые известия» пишут, что со слов Павла Ливинского «Россети» пытаются минимизировать риски по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 и других респираторных заболеваний по всей российской территории. Первостепенно, это затрагивает штат компании, их членов семьи, а также клиентов.