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«Россети» взяли на контроль энергоснабжение соцобъектов

24 марта 2020, 17:59
Фото: rosseti.ru/press
«Россети» будут держать на особом контроле энергоснабжение важных инфраструктурных и социальных объектов в регионах своего действия. Соответствующий приказ подписал руководитель электрохолдинга Павел Ливинский.

«Новые известия» пишут, что со слов Павла Ливинского «Россети» пытаются минимизировать риски по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 и других респираторных заболеваний по всей российской территории. Первостепенно, это затрагивает штат компании, их членов семьи, а также клиентов.

Отмечается, что внимание акцентируется на энергопитании больниц и поликлиник, центров приема звонков населения, а также объектов, предоставляющих госуслуги и услуги связи. Помимо того, холдинг мониторит организации, оказывающие интернет-услуги. На особом контроле оказались масштабные транспортно-логистические центры и курьерские службы.

Со слов Ливинского, компания должна провести анализ надежности энергосхем, а также проверить объекты электросетевой инфраструктуры. При выявлении неисправностей их оперативно устранят.

Отмечается, что ранее руководство «Россетей» перевело на дистанционную работу примерно шестьдесят процентов офисных сотрудников. На данный момент в онлайн режиме работают семьсот тридцать восемь из тысячи центров обслуживания потребителей.

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