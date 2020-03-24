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Россияне стали платить за ТВ-антенну на 34 рубля больше

24 марта 2020, 10:18
Фото: pexels.com
В России на 19% выросла абонентская плата за телевизионную антенну. В феврале прошлого года россияне платили 179 рублей, а теперь вынуждены отдавать 213 рублей. Такие данные приводит Росстат.

Люди, живущие в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, платят наивысшую по России абонентскую плату – 657 и 612 рублей соответственно. Достаточно высокую сумму отдают за антенну жители Брянской области (598) и Ненецкого автономного округа (550). Минимальная цена за услуги ТВ-вещания зафиксирована в Тверской области (40), Калмыкии (63), Воронежской области (82) и Ингушетии (100). Об этом пишет news.ru.

Ранее Министерство просвещения предложило с помощью телевидения проводить дистанционное обучение российских школьников. По словам заместителя главы ведомства Виктора Басюка, для школьников может начаться трансляция видеоматериалов, предложенных издательствами.

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