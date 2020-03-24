Россияне стали платить за ТВ-антенну на 34 рубля больше

Люди, живущие в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, платят наивысшую по России абонентскую плату – 657 и 612 рублей соответственно. Достаточно высокую сумму отдают за антенну жители Брянской области (598) и Ненецкого автономного округа (550). Минимальная цена за услуги ТВ-вещания зафиксирована в Тверской области (40), Калмыкии (63), Воронежской области (82) и Ингушетии (100). Об этом пишет news.ru.