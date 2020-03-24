Ростовчане высмеяли Лопыреву за переживания о закрытии магазинов одежды

Лопырева написала, что из-за ситуации с коронавирусом ближайшие месяцы одежду придется покупать в интернет-магазинах из-за закрытия обычных. По ее словам, в такое время надо проявлять любовь и заботу к близким.
После этого ростовчанка рассказала об одном из брендов, который снизил цены. Пользователей в комментариях рассмешило то, насколько важна для Лопыревой новая одежда.
«Пару месяцев без нового шмотья, конечно, никак не пережить», — прозвучало в комментариях. Лопырева написала, что глупо тратить время на такие комментарии и попросила девушку «пройти мимо».
«Ага, как же прожить без новых шмоток. Когда людей отправляют в отпуска без сохранения, а тут магазины закрыли, трагедия века», — заявила другая подписчица.
«Совет о том, где купить маски, был бы полезнее», — написал один из пользователей.