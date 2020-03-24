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Самозанятым станет проще платить налог через Сбербанк Онлайн

24 марта 2020, 11:19
Фото: google.com
В Сбербанке начал работу новый сервис «Оплата налога» для самозанятых граждан. Так, пользователям больше не нужно самостоятельно указывать сумму налога, а также реквизиты - все данные хранятся в специальном разделе приложения «Сбербанк Онлайн» и заполняются автоматически.

Для уплаты налога на профессиональную деятельность клиенты Сбербанка должны пройти регистрацию через смартфон в сервисе «Свое дело» в «Сбербанке Онлайн». Подчеркивается, что для корректной работы приложения оно должно быть обновлено до версии 10.10, сообщает newsnn.ru.

Так, если сумма налога, которую начислили в Федеральной налоговой службе (ФНС) России, превышает 100 рублей, то приложение начнет ее показывать начиная с 12 числа каждого следующего месяца.

Директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин подчеркнул, что до нововведения клиенты, зарегистрированные в качестве самозанятых, должны были прибегать сразу к нескольким сервисам для того, чтобы заплатить налог. Теперь же все операции доступны прямо из приложения Сбербанка. Шашкин подчеркнул, что новая функция в приложении компании - это шаг к экономии времени. Он добавил, что теперь приложение можно использовать с особым комфортом, а оставшееся время потратить на развитие своего дела.

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