Самозанятым станет проще платить налог через Сбербанк Онлайн

Для уплаты налога на профессиональную деятельность клиенты Сбербанка должны пройти регистрацию через смартфон в сервисе «Свое дело» в «Сбербанке Онлайн». Подчеркивается, что для корректной работы приложения оно должно быть обновлено до версии 10.10, сообщает newsnn.ru.
Так, если сумма налога, которую начислили в Федеральной налоговой службе (ФНС) России, превышает 100 рублей, то приложение начнет ее показывать начиная с 12 числа каждого следующего месяца.
Директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин подчеркнул, что до нововведения клиенты, зарегистрированные в качестве самозанятых, должны были прибегать сразу к нескольким сервисам для того, чтобы заплатить налог. Теперь же все операции доступны прямо из приложения Сбербанка. Шашкин подчеркнул, что новая функция в приложении компании - это шаг к экономии времени. Он добавил, что теперь приложение можно использовать с особым комфортом, а оставшееся время потратить на развитие своего дела.