Самозанятым станет проще платить налог через Сбербанк Онлайн

Директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин подчеркнул, что до нововведения клиенты, зарегистрированные в качестве самозанятых, должны были прибегать сразу к нескольким сервисам для того, чтобы заплатить налог. Теперь же все операции доступны прямо из приложения Сбербанка. Шашкин подчеркнул, что новая функция в приложении компании - это шаг к экономии времени. Он добавил, что теперь приложение можно использовать с особым комфортом, а оставшееся время потратить на развитие своего дела.