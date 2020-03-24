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Стали известны подробности аварии с 13 пострадавшими в Ростове

24 марта 2020, 02:39
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону столкнулись два автобуса, травмы получили 13 участников аварии, сообщили в региональном УГИБДД.

Стали известны подробности аварии, которая произошла 23 марта на проспекте Стачки. Водитель маршрутки № 85А не соблюдал дистанцию и влетел в автобус, который двигался по маршруту № 71.

«Всего пострадали 13 участников ДТП, их с травмами госпитализировали. Сейчас по факту аватоаварии назначены проверочные мероприятия», — сказано в сообщении.

Отмечается, что маршрутка направлялась из садового товарищества «Изумруд» до торгового центра «Мега». Автобус двигался со стороны Центрального рынка до Левенцовки.

Ранее пьяный водитель сбил девочку-подростка в Ростовской области.

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#Новости#Происшествия
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