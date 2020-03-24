В Новочеркасске осудили 8 военных за дезертирство

Военные решили отдохнуть и не появляться на службе без уважительных причин. Они проводили время по своему усмотрению и через некоторое время пришли в воинскую часть.
Шесть человек пропали на срок более месяца, остальные отдыхали от 10 до 30 дней. В отношении дезертиров завели уголовные дела.
Пятерых человек приговорили к шести месяцам заключения условно, еще один проведет этот же срок в колонии-поселении. Другим назначили ограничения по военной службе.
Ранее в Ростове осудили братьев-террористов за военные действия в Сирии. Суд приговорил обвиняемых к срокам 15 и 17 лет колонии.