В Ростовской области у троих человек заподозрили коронавирус

Posted 24 марта 2020, 07:58
Published 24 марта 2020, 07:58
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Речь идет о прибывших из Таиланда, Монако и Франции, у них заподозрили коронавирусную инфекцию. Сейчас туристы находятся в изоляции в инфекционных стационарах. «Результаты обследования направили в референс-центр для подтверждения или исключения диагноза. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное», — сказано в сообщении.
Отмечается, что подтвержденных случаев заболевания в регионе сейчас нет. Всего под медицинским наблюдением находятся более 1,1 тысячи человек