В Ростовской области у троих человек заподозрили коронавирус

Речь идет о прибывших из Таиланда, Монако и Франции, у них заподозрили коронавирусную инфекцию. Сейчас туристы находятся в изоляции в инфекционных стационарах. «Результаты обследования направили в референс-центр для подтверждения или исключения диагноза. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное», — сказано в сообщении.