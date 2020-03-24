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Posted 24 марта 2020, 07:58

Published 24 марта 2020, 07:58

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

В Ростовской области у троих человек заподозрили коронавирус

24 марта 2020, 07:58
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области троих человек, прибывших из других стран, разместили в изоляторе из-за подозрения на коронавирус, сообщили в правительстве региона.

Речь идет о прибывших из Таиланда, Монако и Франции, у них заподозрили коронавирусную инфекцию. Сейчас туристы находятся в изоляции в инфекционных стационарах. «Результаты обследования направили в референс-центр для подтверждения или исключения диагноза. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное», — сказано в сообщении.

Отмечается, что подтвержденных случаев заболевания в регионе сейчас нет. Всего под медицинским наблюдением находятся более 1,1 тысячи человек

Ранее работу муниципальных штабов мониторинга коронавируса раскритиковал Василий Голубев.

#Общество#Коронавирус#Новости
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