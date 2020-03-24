VK и OK позволят пройти программу 5-11 классов в школе от MAXIMUM Education

«Многие школьники не только общаются ВКонтакте, но и ищут полезные для себя материалы: например, вступают в сообщества помощи или смотрят видео по теме, если им что-то не понятно на уроках. Так что все инструменты им привычны. Кроме того, в VK есть всё, чтобы объяснять материал: можно вести трансляции и публиковать видео, обмениваться документами и фотографиями, отвечать на вопросы в комментариях, личных сообщениях или сообщениях сообщества. Так что перейти на онлайн-обучение не составит труда — сделать это можно за несколько часов: достаточно создать сообщество, загрузить первые материалы и пригласить учеников».