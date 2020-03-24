Жители Ростова не хотят поддерживать чистоту в городе

В администрации обсудили вопросы благоустройства города. В Ростове уже состоялись два субботника, в рамках которых убрали свалочные очаги, отмыли и почистили ограждения, остановки, опоры ЛЭП. Всего к субботнику присоединились 3,5 тысячи человек, они использовали 180 единиц техники. Всего удалось вывезти 790 тонн мусора.
«Участники встречи акцентировали внимание на низкий уровень сознательности горожан в вопросах соблюдения чистоты и порядка. Ярким примером стали Левобережная зона, Александровская роща, куда несколько лет свозят строительный мусор», — уточнили в мэрии.
Отмечается, что 11 апреля состоится День древонасаждения. В ближайшее время будут определены места проведения праздника.