Жители Ростова не хотят поддерживать чистоту в городе

В администрации обсудили вопросы благоустройства города. В Ростове уже состоялись два субботника, в рамках которых убрали свалочные очаги, отмыли и почистили ограждения, остановки, опоры ЛЭП. Всего к субботнику присоединились 3,5 тысячи человек, они использовали 180 единиц техники. Всего удалось вывезти 790 тонн мусора.