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Жители Ростова не хотят поддерживать чистоту в городе

24 марта 2020, 07:59
Фото: https://rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону некоторые местные жители халатно относятся к окружающей среде и создают свалочные очаги, сообщили в городской администрации.

В администрации обсудили вопросы благоустройства города. В Ростове уже состоялись два субботника, в рамках которых убрали свалочные очаги, отмыли и почистили ограждения, остановки, опоры ЛЭП. Всего к субботнику присоединились 3,5 тысячи человек, они использовали 180 единиц техники. Всего удалось вывезти 790 тонн мусора.

«Участники встречи акцентировали внимание на низкий уровень сознательности горожан в вопросах соблюдения чистоты и порядка. Ярким примером стали Левобережная зона, Александровская роща, куда несколько лет свозят строительный мусор», — уточнили в мэрии.

Отмечается, что 11 апреля состоится День древонасаждения. В ближайшее время будут определены места проведения праздника.

Ранее появилась информация, что в Ростове никто не следит за высаженными на субботниках деревьями.

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