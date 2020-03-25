Два пенсионера погибли в горящем доме в Ростовской области

Пожар произошел ранним утром в среду, 25 марта, в Кашарском районе в хуторе Россошь. Загорелся один из жилых домов по улице Молодежной. Сообщение о пожаре поступило в 06.27 мск. Огонь распространился на площади 80 квадратных метров.
На место были направлены четыре единицы техники и девять человек личного состава. Локализовать пожар удалось к 06.42, полностью ликвидировать - в 06.47. На месте были обнаружены тела двух пенсионеров. Причины устанавливают дознаватели государственного пожарного надзора.