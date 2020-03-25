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Два пенсионера погибли в горящем доме в Ростовской области

25 марта 2020, 06:47
Фото: pixabay.com
В Ростовской области из-за пожара в частном доме погибли два человека, говорится в сообщении регионального ГУ МЧС России.

Пожар произошел ранним утром в среду, 25 марта, в Кашарском районе в хуторе Россошь. Загорелся один из жилых домов по улице Молодежной. Сообщение о пожаре поступило в 06.27 мск. Огонь распространился на площади 80 квадратных метров.

На место были направлены четыре единицы техники и девять человек личного состава. Локализовать пожар удалось к 06.42, полностью ликвидировать - в 06.47. На месте были обнаружены тела двух пенсионеров. Причины устанавливают дознаватели государственного пожарного надзора.

Ранее в Сальском районе пожар в жилом доме также унес жизнь одного человека.

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#Новости#Происшествия
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