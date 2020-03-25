Два пенсионера погибли в горящем доме в Ростовской области

На место были направлены четыре единицы техники и девять человек личного состава. Локализовать пожар удалось к 06.42, полностью ликвидировать - в 06.47. На месте были обнаружены тела двух пенсионеров. Причины устанавливают дознаватели государственного пожарного надзора.