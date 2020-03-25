Губернатор Ростовской области объяснил, зачем завел страницу «ВКонтакте»

Голубев рассказал о совете специалистов ограничить социальные контакты для профилактики коронавируса. Также он напомнил о поручении президента России Владимира Путина информировать население о ситуации с вирусом.
«Поэтому принял решение — социальные контакты не ограничивать, а расширять, но — через личную страничку в „ВК“. Рассчитываю, что площадка станет обоюдополезной», — прокомментировал губернатор.
Он добавил, что будет делиться полезной информацией. Глава региона выразил уверенность, что «Вконтакте» поможет более оперативно решать многие вопросы.
Голубев предупредил, что из-за нехватки времени не сможет отвечать на все сообщения и комментарии, но будет читать их. За аккаунтом также будут следить его помощники.