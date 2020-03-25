Известный боец Александр Шаблий подарил девочке-инвалиду в Ростове тренажер

«Мы перепробовали все методы, которые известны на сегодняшний день: метод Альфреда Томатиса, карточки — картинки… Ребенок очень сложный, ей не подходят эти методики. Дельфинотерапию прошли, но это очень дорого, мы не сможем себе позволить. За последний год из-за сбоя в организме дочь набрала 20 килограммов, в свои 13 лет она весит около 70. Медики порекомендовали спорт. Сами понимаете, профессиональные тренажеры очень дорогие… Таких денег у нас не было», — рассказывает Гаяне Антонян.