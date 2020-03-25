Известный боец Александр Шаблий подарил девочке-инвалиду в Ростове тренажер

У Маргариты Антонян тяжелый врожденный диагноз. Помочь ей в Ростове никто не может, спецклассы для таких «особенных» детей забиты. Девочка не слышит, не говорит, плохо понимает происходящую реальность. Мама Маргариты — храбрая женщина, она одна воспитывает также 7-летнего сына.
«Мы перепробовали все методы, которые известны на сегодняшний день: метод Альфреда Томатиса, карточки — картинки… Ребенок очень сложный, ей не подходят эти методики. Дельфинотерапию прошли, но это очень дорого, мы не сможем себе позволить. За последний год из-за сбоя в организме дочь набрала 20 килограммов, в свои 13 лет она весит около 70. Медики порекомендовали спорт. Сами понимаете, профессиональные тренажеры очень дорогие… Таких денег у нас не было», — рассказывает Гаяне Антонян.
Ростовчанка обратилась в местное отделение партии «Единая Россия», где ей и ее дочери смогли помочь. Подарок — велотренажер, который так необходим Маргарите, вручил семье Антонян на днях член партии Александр Шаблий.
«Проблем в семье очень много. Мы сегодня услышали о них. Постараемся помочь тем, чем можно, — говорит Александр Васильевич. — Для начала вот поможем девочке поправить здоровье хотя бы таким подарком. Надеюсь, что эта беговая дорожка поможет ей поддерживать здоровье и физическую форму. Таких семей немного в нашем районе, но всем им требуется особая помощь и повышенное внимание», — сказал Шаблий.
Александр Шаблий участвует в праймериз от 7-го избирательного округа Железнодорожного района. «Единая Россия» проводит отбор кандидатов для участия в выборах в Ростовскую-на-Дону городскую думу 31 мая.