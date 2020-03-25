rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Какие изменения ждут россиян с 1 апреля

25 марта 2020, 10:31
Фото: Медиахолдинг1Mi
С 1 апреля 2020 года жителей России ожидают перемены в торговле, социальной сфере и медицине. Что нового ждать россиянам уже в следующем месяце?

Как пишет News.ru, социальные пенсии будут проиндексированы на уровне 6,1%, что коснется четырех миллионов россиян, которые не успели заработать трудовой стаж.

Российский премьер Мишустин уже утвердил планы по повышению пенсии. Пенсионному фонду остается только проинформировать свои территориальные органы о размере этого коэффициента. Кроме того, с 1 апреля будут повышены пособия военным, ветеранам и пострадавшим от радиационных или техногенных катастроф.

Предполагается, что в начале следующего месяца власти подготовят список бесплатных для посещения интернет-ресурсов. Отмечается, что в него войдут не только государственные, но и некоторые другие популярные сайты.

В ближайшее время всех предпринимателей обяжут чипировать импортируемую обувь. Маркировка продукции планомерно внедряется по всей стране. Ее сделали для того, чтобы отслеживать движения товаров от производители до прилавка, тем самым избавляя рынок от подделок.

С 1 апреля власти могут принять некоторые решения, касающиеся распространения инфекции CОVID-19. Так, в Москве введены более жесткие меры для жителей и работодателей. Школы закрываются на карантин, учеников переводят на домашнее обучение. Кроме того, голосование по поправкам к Конституции также могут перенести с 22 апреля на поздний срок.

В судебной системе тоже произойдут изменения. Например, в России сделают обязательным досудебный порядок рассмотрения споров, связанных со страхованием от производственных травм.

Наконец, с 1 апреля будут снижены пошлины на экспорт нефти, нефтепродукты и масла.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Власти Ростовской области проигнорировали запрос о второй волне частичной мобилизации
Сегодня, 16:26
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
Водитель автобуса в Ростове устраивал истерики и не пускал людей в салон
Сегодня, 15:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
В Ростове рассказали, где можно сдать кровь раненным в ходе СВО
Сегодня, 14:56