Какие изменения ждут россиян с 1 апреля

Как пишет News.ru, социальные пенсии будут проиндексированы на уровне 6,1%, что коснется четырех миллионов россиян, которые не успели заработать трудовой стаж.
Российский премьер Мишустин уже утвердил планы по повышению пенсии. Пенсионному фонду остается только проинформировать свои территориальные органы о размере этого коэффициента. Кроме того, с 1 апреля будут повышены пособия военным, ветеранам и пострадавшим от радиационных или техногенных катастроф.
Предполагается, что в начале следующего месяца власти подготовят список бесплатных для посещения интернет-ресурсов. Отмечается, что в него войдут не только государственные, но и некоторые другие популярные сайты.
В ближайшее время всех предпринимателей обяжут чипировать импортируемую обувь. Маркировка продукции планомерно внедряется по всей стране. Ее сделали для того, чтобы отслеживать движения товаров от производители до прилавка, тем самым избавляя рынок от подделок.
С 1 апреля власти могут принять некоторые решения, касающиеся распространения инфекции CОVID-19. Так, в Москве введены более жесткие меры для жителей и работодателей. Школы закрываются на карантин, учеников переводят на домашнее обучение. Кроме того, голосование по поправкам к Конституции также могут перенести с 22 апреля на поздний срок.
В судебной системе тоже произойдут изменения. Например, в России сделают обязательным досудебный порядок рассмотрения споров, связанных со страхованием от производственных травм.
Наконец, с 1 апреля будут снижены пошлины на экспорт нефти, нефтепродукты и масла.