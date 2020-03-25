Какие изменения ждут россиян с 1 апреля

С 1 апреля власти могут принять некоторые решения, касающиеся распространения инфекции CОVID-19. Так, в Москве введены более жесткие меры для жителей и работодателей. Школы закрываются на карантин, учеников переводят на домашнее обучение. Кроме того, голосование по поправкам к Конституции также могут перенести с 22 апреля на поздний срок.