Оплата квитанций ЖКХ с Почтой России

Сейчас на сайте https://finance.pochta.ru/ представлены более 6 тысяч поставщиков ЖКУ. Чтобы оплатить счет, просто выберите нужную компанию из списка или введите ее название в поисковой строке. Система предложит ввести номер счета, реквизиты банковской карты и рассчитает комиссию – она составит от 2 до 5 процентов от суммы оплаты. Вся информация о банковских картах защищена в соответствии с международными стандартами безопасности, а транзакции используют технологию 3-D Secure, пишет mk.ru.