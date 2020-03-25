Первый случай коронавируса подтвердили в Ростове у прилетевшей из Таиланда девушки

Положительный тест оказался у одного из трех пациентов, находящихся в инфекционных стационарах. Заболевшей оказалась женщина, которая вернулась из Таиланда 21 марта.
По прилету пациентку доставили в инфекционный бокс из-за плохого самочувствия. Здесь она находится до сих пор.
«Биоматериал ростовчанки был направлен в референс-центр „Вектор“ для подтверждения диагноза. Только что был получен ответ», — заявил губернатор Василий Голубев.
Отмечается, что состояние пациентки удовлетворительное, ее температура составляет 36,6 градуса. В инфекционном боксе она проведет 14 дней.