rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Первый случай коронавируса подтвердили в Ростове у прилетевшей из Таиланда девушки

25 марта 2020, 09:33
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области в среду был подтвержден первый в регионе случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном правительстве.

Положительный тест оказался у одного из трех пациентов, находящихся в инфекционных стационарах. Заболевшей оказалась женщина, которая вернулась из Таиланда 21 марта.

По прилету пациентку доставили в инфекционный бокс из-за плохого самочувствия. Здесь она находится до сих пор.

«Биоматериал ростовчанки был направлен в референс-центр „Вектор“ для подтверждения диагноза. Только что был получен ответ», — заявил губернатор Василий Голубев.

Отмечается, что состояние пациентки удовлетворительное, ее температура составляет 36,6 градуса. В инфекционном боксе она проведет 14 дней.

Материалы по теме
Врача в Таганроге накажут за отказ ехать к девушке с подозрением на коронавирусВодители автобусов Ростова могут остаться без зарплаты из-за пандемии коронавирусаКоличество случаев с подозрением на коронавирус увеличилось в Ростовской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Власти Ростовской области проигнорировали запрос о второй волне частичной мобилизации
Сегодня, 16:26
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
Водитель автобуса в Ростове устраивал истерики и не пускал людей в салон
Сегодня, 15:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
В Ростове рассказали, где можно сдать кровь раненным в ходе СВО
Сегодня, 14:56