Пять улиц отремонтируют в Ростовской области по нацпроекту

Общая длина дорог составляет 4,2 километра, на эти цели потратят 27 миллионов рублей. В том числе 13,6 миллиона рублей выделят из федерального бюджета.
Так, отремонтируют дорогу по переулку Буденновскому в станице Кагальницкой. В поселке Двуречье приведут в порядок дороги на улицах Школьной и Первомайской, в селе Новобатайск — на Советской, в станице Хомутовской — на Центральной.
Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в области в этом году предусмотрено 8,2 миллиарда рублей на эти цели.
Отмечается, что на эти деньги получится отремонтировать более 180 дорог.