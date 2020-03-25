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Пять улиц отремонтируют в Ростовской области по нацпроекту

25 марта 2020, 03:52
Фото: donland.ru
В Кагальницком районе в этом году отремонтируют пять улиц и переулков в рамках реализации нацпроекта, сообщили в правительстве Ростовской области.

Общая длина дорог составляет 4,2 километра, на эти цели потратят 27 миллионов рублей. В том числе 13,6 миллиона рублей выделят из федерального бюджета.

Так, отремонтируют дорогу по переулку Буденновскому в станице Кагальницкой. В поселке Двуречье приведут в порядок дороги на улицах Школьной и Первомайской, в селе Новобатайск — на Советской, в станице Хомутовской — на Центральной.

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в области в этом году предусмотрено 8,2 миллиарда рублей на эти цели.

Отмечается, что на эти деньги получится отремонтировать более 180 дорог.

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