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«Ростелеком» дает доступ к обучающему порталу всего за рубль

25 марта 2020, 10:45
Фото: Ростелеком
Компания «Ростелеком» начиная с 25 марта даёт доступ к цифровому порталу для обучения «Лицей» всего за один рубль.

Акция распространяется для всей России.Подчеркивается, что скидки направлены на поддержку школьников и их родителей, которые сегодня вынуждены обучаться дома.

Сервис разработан с учетом особенностей школьного обучения. Так, на портале имеется два раздела «Школа» и «Развитие». В первом разделе доступны программы по закреплению школьной программы, домашние задания, а также подготовка к экзаменам. В разделе «Развитие» доступны лекции о современных технологиях, формированию правильного образа жизни, а также задания на развитие логики, памяти и креативности.

Директор офиса перспективных цифровых продуктов массового сегмента «Ростелекома» Кирилл Брылев добавил, что сервис имеет все задания для школьников всех классов. На портале есть видеоуроки, тесты и практические задания, которые разрабатывались лучшими педагогами страны.

Программы разработаны по стандартам ФГОС, повторяют самые сложные темы, а также позволяют учащимся делать работу самостоятельно без присмотра взрослых. Для того, чтобы получить доступ к платформе, необходимо пройти регистрацию.

Далее перейти в раздел «Мои занятия» и оплатить подписку. Воспользоваться акционным предложением можно до 30 апреля. Кроме того, пользователям «Лицея» бесплатно доступны подписки «Интерактивного ТВ» и Wink.

#Новости#Общество
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