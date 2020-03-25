«Ростелеком» дает доступ к обучающему порталу всего за рубль

Сервис разработан с учетом особенностей школьного обучения. Так, на портале имеется два раздела «Школа» и «Развитие». В первом разделе доступны программы по закреплению школьной программы, домашние задания, а также подготовка к экзаменам. В разделе «Развитие» доступны лекции о современных технологиях, формированию правильного образа жизни, а также задания на развитие логики, памяти и креативности.