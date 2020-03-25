Сбербанк представил онлайн-кассу Смарт-POS «2в1»

В банке отметили, что новый аппарат может работать автономно до 12 часов. По набору готовых опций Смарт-POS не отличается от обычной онлайн-кассы. Так, в терминала уже предустановлено ПО для продаж, ведения базового товарного учета, предоставления скидок, управления и контроля бизнесом через онлайн-кабинет. Для осуществления апгрейда пользователю доступен магазин приложений, в котором можно найти ПО для товарного учета, финансового планирования, системы лояльности и многое другое. В Сбербанке отметили, что терминал разработан для предприятий розничной торговли и сфер развлечений (заведения общепита, магазины «у дома», торговые точки).