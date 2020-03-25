Сбербанк представил онлайн-кассу Смарт-POS «2в1»

Представители Сбербанка отметили, что новый продукт компании в одном корпусе совмещает преимущества онлайн-кассы и функционал POS-терминала. В первом случае, это удобный способ расчетов, избавление от инкассации, безопасность от фальшивых купюр и увеличение среднего чека на 20%. Во втором случае, это возможность приема наличных платежей и интеграции полезных приложений для бизнеса.
В банке отметили, что новый аппарат может работать автономно до 12 часов. По набору готовых опций Смарт-POS не отличается от обычной онлайн-кассы. Так, в терминала уже предустановлено ПО для продаж, ведения базового товарного учета, предоставления скидок, управления и контроля бизнесом через онлайн-кабинет. Для осуществления апгрейда пользователю доступен магазин приложений, в котором можно найти ПО для товарного учета, финансового планирования, системы лояльности и многое другое. В Сбербанке отметили, что терминал разработан для предприятий розничной торговли и сфер развлечений (заведения общепита, магазины «у дома», торговые точки).
Представители Сбербанка также заявили, что сделали специальное предложение для компаний из малого бизнеса — аренда онлайн-касс. Так предприниматели смогут не брать лишних расходов на оборудование, что важно на первых этапах бизнеса.
Кроме того, аренда позволит масштабировать систему учета на нужное количество «точек» и решить все вопросы с обслуживанием устройств.Отмечается, что услугой могут воспользоваться клиенты Сбербанка, имеющие открытый расчетный счет и использующие услугу эквайринга.