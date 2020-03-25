Шеф-повар поделился рецептами приготовления гречки

Газета «Известия» пишет, что со слов с его слов, наиболее простой способ разнообразить крупу — добавить к ней разного рода масла: розмарин, тимьян и базилик позволит изменить вкус блюда. Вместе с тем, Синицын посоветовал исходить при приготовлении не от рецепта, а от желаемого результата.
Отмечается, что также Синицын отметил, что расширить варианты использования гречки можно превратив ее в муку. Для этого ее можно досушить в духовке (если она не досушена) при температуре шестидесяти градусов, перемолоть в кофемолке или электрической мельнице.