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Строительство многоэтажек в Ростове будут согласовывать с горожанами

25 марта 2020, 03:17
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону стройкомпании планируется обязать выносить на общественные слушания все проекты многоквартирных домов, проинформировали в мэрии.

На заседании городской думы внесли изменения в градостроительные регламенты. Застройщикам при строительстве домов предстоит выносить на публичные слушания проекты планировки и межевания территории.

До нововведения эти требования касались только земельных участков площадью более гектара. Во время обсуждения появилось мнение, что эти меры увеличат сроки строительства.

В результате на заседании думы решили, что издержки не так значительны, так как благодаря нововведениям получится избежать социальных конфликтов. Эти требования коснутся многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки.

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