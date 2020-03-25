Строительство многоэтажек в Ростове будут согласовывать с горожанами

На заседании городской думы внесли изменения в градостроительные регламенты. Застройщикам при строительстве домов предстоит выносить на публичные слушания проекты планировки и межевания территории.
До нововведения эти требования касались только земельных участков площадью более гектара. Во время обсуждения появилось мнение, что эти меры увеличат сроки строительства.
В результате на заседании думы решили, что издержки не так значительны, так как благодаря нововведениям получится избежать социальных конфликтов. Эти требования коснутся многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки.