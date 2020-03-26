«Андрей Турчак: механизм «народного бюджета» будет действовать на пользу людей

Posted 26 марта 2020, 11:42
Published 26 марта 2020, 11:42
Modified 17 сентября 2022, 16:56
Updated 17 сентября 2022, 16:56
В настоящее время на рассмотрении Госдумы находится законопроект «Единой России» об инициативном бюджетировании. Он получил поддержку президента, и уже состоялось первое чтение. Ко второму чтению уже готовится ряд поправок, отметил Турчак.
Kursdela.biz пишет, что, по словам Турчака, законопроект является базой правового поля для интеграции принципов «народного бюджетирования» по всей стране.
Такого рода практики уже действуют в Ростовской, Курганской, Нижегородской, Ярославской, Волгоградской, Тюменской, Свердловской областях, республиках Башкортостан, Коми, Татарстан, Ставропольском и Приморском краях и других регионах. Так, люди решают ключевые для себя вопросы местного значения: развитие инфраструктуры, благоустройство общественных пространств и культурных объектов. Инициативные группы граждан принимают участие в опросах, выбирают проекты для финансового обеспечения. Их мнение учитывается при распределении бюджетных средств. Об этом сообщается на сайте ER.ru.
Отмечается, что Госдума утвердила в первом чтении законопроект «Единой России» об инициативном бюджетировании. Он дает возможность гражданам самостоятельно решить, на что потратить средства местных бюджетов. Отделения партии в регионах вместе с депутатами-единороссами сформировали поправки ко второму чтению на базе уже имеющихся существующих практик.
«Закон об инициативном бюджетировании в Ростовской области вызвал большой отклик и интерес жителей Таганрога. Депутаты от «Единой России» вместе с людьми обсудили возможности, предоставляемые новым законом.
Непосредственном в нашем 10-м округе жители решили модернизировать уже существующую спортивную площадку — она пользуется популярностью у молодых людей из нескольких близлежащих домов, но за годы использования, конечно, её требовалось подновить. С большим энтузиазмом все вместе включились в подготовку необходимого пакета документов — сбор подписей, подготовку и согласование проекта спортивной площадки. Мы действительно делали все вместе. Наш проект прошел все конкурсные процедуры — и теперь у нас появится современная спортивная площадка с тартановым покрытием, баскетбольными щитами и другими спортивными элементами.
Мы очень надеемся, что закон будет работа и дальше, ну, а идеи по созданию интересных проектов у нас есть», — отметил депутат городской Думы города Таганрога, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Валерий Селиванов.
В Ростовской области закон «Об инициативном бюджетировании» был принят в 2019 году по инициативе губернатора Василия Голубева. Порядок реализации закона предусматривает рассмотрение проектов конкурсной комиссией: всего их поступило 376, максимальное количество баллов набрали 176 проектов, ставших победителями. Средняя стоимость проекта стоимость проекта составляет 1,9 миллиона рублей, объем средств, который направят на поддержку проектов, составит 272 миллиона рублей, также предполагается софинансирование со стороны жителей и предпринимателей.
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