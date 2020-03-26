«Андрей Турчак: механизм «народного бюджета» будет действовать на пользу людей

Непосредственном в нашем 10-м округе жители решили модернизировать уже существующую спортивную площадку — она пользуется популярностью у молодых людей из нескольких близлежащих домов, но за годы использования, конечно, её требовалось подновить. С большим энтузиазмом все вместе включились в подготовку необходимого пакета документов — сбор подписей, подготовку и согласование проекта спортивной площадки. Мы действительно делали все вместе. Наш проект прошел все конкурсные процедуры — и теперь у нас появится современная спортивная площадка с тартановым покрытием, баскетбольными щитами и другими спортивными элементами.