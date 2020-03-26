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Posted 26 марта 2020, 08:29

Published 26 марта 2020, 08:29

Modified 1 октября, 14:48

Updated 1 октября, 14:48

При пожаре в пятиэтажке в Ростове погиб мужчина

26 марта 2020, 08:29
В Ростове-на-Дону при пожаре в пятиэтажном доме погиб местный житель, говорится в сообщении регионального ГУ МЧС России.

Пожар произошел в ночь на 25 марта в многоквартирном доме по улице Нансена. Сообщение о пожаре на пульт спасателей поступило в 01.47 мск. Огонь распространился на площади 25 квадратных метров. На место были направлены девять человек личного состава и четыре единицы техники.

Локализовать пожар спасателям удалось в 02.01, а ликвидировать — в 02.10. В результате происшествия погиб 49-летний мужчина.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки с последующим горением.

Ранее сообщалось, что в Кашарском районе Ростовской области из-за пожара в частном доме погибли два человека.

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