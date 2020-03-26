При пожаре в пятиэтажке в Ростове погиб мужчина

Пожар произошел в ночь на 25 марта в многоквартирном доме по улице Нансена. Сообщение о пожаре на пульт спасателей поступило в 01.47 мск. Огонь распространился на площади 25 квадратных метров. На место были направлены девять человек личного состава и четыре единицы техники.