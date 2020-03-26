Власти Каменска-Шахтинска опровергли неготовность борьбы с коронавирусом

Напомним, СМИ распространяют информацию о массовых увольнениях врачей и неготовности медиков к приему зараженных. По данным мэрии, сейчас в инфекционном отделении МБУЗ «ЦГБ» трудятся три врача, семь врачей-совместителей, 25 медицинских сестер.