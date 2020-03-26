rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 марта 2020, 11:20

Published 26 марта 2020, 11:20

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Власти Каменска-Шахтинска опровергли неготовность борьбы с коронавирусом

26 марта 2020, 11:20
Сюжет
Коронавирус
Распространяемая в Интернете информация о неготовности больниц в Каменске-Шахтинском Ростовской области к борьбе с коронавирусом не соответствует действительности, заявили в мэрии.

Напомним, СМИ распространяют информацию о массовых увольнениях врачей и неготовности медиков к приему зараженных. По данным мэрии, сейчас в инфекционном отделении МБУЗ «ЦГБ» трудятся три врача, семь врачей-совместителей, 25 медицинских сестер.

В марте заявления на увольнения написали два человека. В администрации города уверены, что на работе отделения это не скажется.

Что касается средств индивидуальной защиты, то в медучреждении есть почти 11 тысяч масок, 7,4 тысячи пар перчаток. Также подготовлены 110 защитных костюмов.

Добавим, что в среду в области выявили первый случай заболевания коронавирусом.

#Общество#Коронавирус#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика