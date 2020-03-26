Власти Каменска-Шахтинска опровергли неготовность борьбы с коронавирусом

Posted 26 марта 2020, 11:20
Published 26 марта 2020, 11:20
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Напомним, СМИ распространяют информацию о массовых увольнениях врачей и неготовности медиков к приему зараженных. По данным мэрии, сейчас в инфекционном отделении МБУЗ «ЦГБ» трудятся три врача, семь врачей-совместителей, 25 медицинских сестер.
В марте заявления на увольнения написали два человека. В администрации города уверены, что на работе отделения это не скажется.
Что касается средств индивидуальной защиты, то в медучреждении есть почти 11 тысяч масок, 7,4 тысячи пар перчаток. Также подготовлены 110 защитных костюмов.