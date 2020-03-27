Северный рынок могут ликвидировать в Ростове за нарушения санитарных норм

Posted 27 марта 2020, 06:28
Published 27 марта 2020, 06:28
Modified 1 октября, 14:12
Updated 1 октября, 14:12
Представители мэрии в четверг посетили рынок и обнаружили множество нарушений. Никто не контролирует сотрудников, не проверяет у них температуру, к работе допускают заболевших людей.
«Если эти условия не начнут выполнять, то придется принять радикальные меры, вплоть до закрытия. Это касается всех объектов потребительской сферы города», — заявил замглавы мэрии Юрий Овчинников.
Отмечается, что особо тщательно будут контролировать продавцов мясом, рыбой и овощами. В ходе осмотра выявили нарушения благоустройства прилегающей территории.
Власти города потребовали устранить все недочеты.
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