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Posted 27 марта 2020, 06:28

Published 27 марта 2020, 06:28

Modified 1 октября, 14:12

Updated 1 октября, 14:12

Северный рынок могут ликвидировать в Ростове за нарушения санитарных норм

27 марта 2020, 06:28
Сюжет
Коронавирус
В Ростове-на-Дону могут закрыть Северный рынок, если сотрудники не перестанут нарушать санитарные правила, предупредили в мэрии.

Представители мэрии в четверг посетили рынок и обнаружили множество нарушений. Никто не контролирует сотрудников, не проверяет у них температуру, к работе допускают заболевших людей.

«Если эти условия не начнут выполнять, то придется принять радикальные меры, вплоть до закрытия. Это касается всех объектов потребительской сферы города», — заявил замглавы мэрии Юрий Овчинников.

Отмечается, что особо тщательно будут контролировать продавцов мясом, рыбой и овощами. В ходе осмотра выявили нарушения благоустройства прилегающей территории.

Власти города потребовали устранить все недочеты.

#Общество#Коронавирус#Новости
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