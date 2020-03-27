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Posted 27 марта 2020, 19:50

Published 27 марта 2020, 19:50

Modified 1 октября, 14:52

Updated 1 октября, 14:52

Службам ЖКХ Ростовской области запретили отключать на время карантина свет, газ, воду

27 марта 2020, 19:50
Сюжет
Коронавирус
Власти Ростовской области запретили отключать коммунальные услуги и услуги связи из-за образовавшейся задолженности, говорится в распоряжении регионального правительства о дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

Так, с 28 марта 2020 года до особого распоряжения организациям, предоставляющим коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, было поручено исключить приостановление или ограничение предоставления коммунальных и иных услуг по причине наличия у потребителя задолженности.

Кроме того, региональные власти рекомендовали организациям на время карантина не применять меры ответственности за несвоевременное исполнение потребителями обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи.

Напомним, что с 28 марта в регионе будут закрыты все учреждения общепита, объекты розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также магазинов, торгующих продуктами и непродовольственными товарами первой необходимости, салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, фитнес-центры, солярии, бани и сауны. Временно запрещено курение кальянов в общественных местах.

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

Ранее власти региона подтвердили второй случай заболевания коронавирусом у жителя Ростовской области, вернувшегося из Франции. Мужчину сразу взяли под наблюдение врачей и изолировали. Первый случай был зарегистрирован 25 марта у девушки, прилетевшей из Таиланда. По данным на 27 марта в самоизоляции в регионе находятся 3303 человека, всего за весь период медицинским наблюдением в Ростовской области было охвачено 4070 человек.

#Общество#Коронавирус#Новости
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