Службам ЖКХ Ростовской области запретили отключать на время карантина свет, газ, воду

Posted 27 марта 2020, 19:50
Published 27 марта 2020, 19:50
Modified 1 октября, 14:52
Updated 1 октября, 14:52
Так, с 28 марта 2020 года до особого распоряжения организациям, предоставляющим коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, было поручено исключить приостановление или ограничение предоставления коммунальных и иных услуг по причине наличия у потребителя задолженности.
Кроме того, региональные власти рекомендовали организациям на время карантина не применять меры ответственности за несвоевременное исполнение потребителями обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи.
Напомним, что с 28 марта в регионе будут закрыты все учреждения общепита, объекты розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также магазинов, торгующих продуктами и непродовольственными товарами первой необходимости, салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, фитнес-центры, солярии, бани и сауны. Временно запрещено курение кальянов в общественных местах.
Ранее власти региона подтвердили второй случай заболевания коронавирусом у жителя Ростовской области, вернувшегося из Франции. Мужчину сразу взяли под наблюдение врачей и изолировали. Первый случай был зарегистрирован 25 марта у девушки, прилетевшей из Таиланда. По данным на 27 марта в самоизоляции в регионе находятся 3303 человека, всего за весь период медицинским наблюдением в Ростовской области было охвачено 4070 человек.
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