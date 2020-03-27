В Ростове потушили крупный пожар в многоэтажке на Добровольского

В Ростове-на-Дону ликвидировали крупный пожар, который произошел в одной из квартир на верхних этажах в многоэтажке, говорится в сообщении регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре в квартире по улице Добровольского, 34/2 поступило в 18.16 мск. На место происшествия были отправлены 18 человек личного состава и шесть единиц техники. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных из горящего дома были эвакуированы 20 человек. Полностью потушить пожар удалось примерно через час. В результате происшествия никто не пострадал. Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону при пожаре в пятиэтажном доме погиб местный житель.