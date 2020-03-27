rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 марта 2020, 20:02

Published 27 марта 2020, 20:02

Modified 1 октября, 14:52

Updated 1 октября, 14:52

В Ростовской области закрыли все кафе, рестораны и парикмахерские

27 марта 2020, 20:02
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области с субботы, 28 марта, была запрещена работа всех объектов общепита, салонов красоты, фитнес-клубов и других организаций из-за опасности распространения коронавируса, следует из распоряжения губернатора Ростовской области.

С 28 марта и до особого распоряжения на всей территории региона будет приостановлена работа всех ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других предприятий общественного питания. Разрешено будет работать только сервисам по доставке еды. Ограничения также не коснутся внутренних столовых работающих организаций.

Уже в субботу не будут работать объекты розничной торговли, исключения составят только аптеки и аптечные пункты, магазины, торгующие товарами первой необходимости. Закроются салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, фитнес-центры, солярии, бани и сауны. Временно вводится запрет на курение кальянов в общественных местах.

В регионе запрещено проводить досуговые, развлекательные, зрелищные, спортивные и другие мероприятия с участием граждан. Введен запрет на оказание соответствующих услуг в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, объектах массового отдыха, в библиотеках, учреждениях социального обслуживания населения и в иных местах массового посещения граждан.

В субботу приостановят работу Ранее власти региона подтвердили второй случай заболевания коронавирусом у жителя Ростовской области, вернувшегося из Франции. Мужчину сразу взяли под наблюдение врачей и изолировали. Первый случай был зарегистрирован 25 марта у девушки, прилетевшей из Таиланда. По данным на 27 марта в самоизоляции в регионе находятся 3303 человека, всего за весь период медицинским наблюдением в Ростовской области было охвачено 4070 человек.

#Общество#Коронавирус#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика