В Ростовской области закрыли все кафе, рестораны и парикмахерские

В субботу приостановят работу Ранее власти региона подтвердили второй случай заболевания коронавирусом у жителя Ростовской области, вернувшегося из Франции. Мужчину сразу взяли под наблюдение врачей и изолировали. Первый случай был зарегистрирован 25 марта у девушки, прилетевшей из Таиланда. По данным на 27 марта в самоизоляции в регионе находятся 3303 человека, всего за весь период медицинским наблюдением в Ростовской области было охвачено 4070 человек.